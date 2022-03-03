США пересмотрят торговую политику в отношении Китая

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США собираются пересмотреть торговую политику в отношении Китая. Торговый представитель США в своем годовом отчете пообещал рассмотреть все возможные инструменты для борьбы с торговой политикой Пекина, передает The Wall Street Journal.

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Администрация президента Джо Байдена заявила, что изучает все существующие и возможные инструменты для борьбы с нерыночными методами Китая. Управление торгового представителя США сообщило, что работает над этим вместе с союзниками и партнерами.

"Мы ясно видим, что Китай использует экономические инструменты, которые скорее опасны, чем полезны. Рабочие не чувствуют себя защищенными, об экологии никто не заботится, а неконкурентные субсидии являются основой искусственного преимущества Китая. Эти инструменты вытесняют остальных участников рынка и нарушают принципы честной конкуренции", — говорится в заявлении.

Официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэн Юй заявил, что у двух стран общие интересы, поэтому сотрудничество является единственным вариантом.

"Есть надежда, что США примут разумную и практичную торговую политику в отношении Китая и вернут китайско-американские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития", — сказал Лю Пэн Юй.

Управление торгового представителя США не рассказало подробностей, какие именно меры будут приняты в отношении торговой политики Китая. Отчет торгового представителя США появился в связи с усилением давления на администрацию президента со стороны Палаты представителей. Они требовали от управления торгового представителя сформулировать четкую торговую политику в отношении Китая, а также отреагировать на то, что Китай, по их мнению, не выполняет свои обязательства по увеличению объемов закупа американской продукции в соответствии с двусторонним торговым соглашением. Этот документ был подписан в начале 2020 года правительством Китая и экс-президентом США Дональдом Трампом.

Согласно анализу, проведенному Чадом Боуном, старшим научным сотрудником Института международной экономики Петерсона, Китай купил всего 57% товаров и услуг США из всего объема, который обязан был купить в 2020 и 2021 годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958855-ssha-peresmotrit-torgovuyu-politiku-v-otnoshenii-kitaya/