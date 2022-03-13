Новый президент Армении принес присягу

Ваагн Хачатурян. Фото: president.am

Новый президент Армении Ваагн Хачатрян принес присягу на церемонии инаугурации. Ранее политик занимал пост министра высокотехнологической промышленности.

Хачатрян принес присягу на первом экземпляре конституции и Евангелии Пресвятой Богоматери, переписанном в VII веке и хранящемся в национальном музее Матенадаран, пишет Sputnik Армения.

"Клянусь оставаться верным конституции Армении, быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и приложить все силы для укрепления национального единства", - приводит текст торжественной клятвы издание.

Отмечается, что должность президента в Армении превратилась в церемониальную после принятия новой конституции в 2018 году. В настоящее время президент не имеет каких-либо полномочий исполнительной власти, а также избирается парламентом республики.

Напомним, что в начале марта парламент Армении во втором туре избрал Ваагна Хачатряна президентом. В первом туре политику не хватило 10 голосов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960442-novyy-prezident-armenii-prines-prisyagu/