Новым президентом Армении избран Ваагн Хачатрян
Парламентское большинство избрало Ваагна Хачатряна президентом Армении. Ранее политик занимал пост министра высокотехнологической промышленности.
Парламент Армении во втором туре избрал Ваагна Хачатряна президентом – в первом туре ему не хватило 10 голосов, пишет Sputnik Армения.
За кандидатуру Хачатряна проголосовал 71 депутат: все они – представители правящей фракции "Гражданский договор". Отмечается, что второй тур предполагал меньшее число голосов, требуемых для избрания.
По информации издания, оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" не стали выдвигать своих кандидатов и бойкотировали обсуждения по этому вопросу.
Ваагн Хачатурян стал пятым президентом Армении.
Инаугурация состоится в ходе специального заседания парламента на десятый день после выборов.
Напомним, что в конце января текущего года экс-президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959133-novym-prezidentom-armenii-izbran-vaagn-hachatryan/