Новым президентом Армении избран Ваагн Хачатрян

Ваагн Хачатурян. Фото: Facebook.com/botschaftderrepublikarmenien

Парламентское большинство избрало Ваагна Хачатряна президентом Армении. Ранее политик занимал пост министра высокотехнологической промышленности.

Парламент Армении во втором туре избрал Ваагна Хачатряна президентом – в первом туре ему не хватило 10 голосов, пишет Sputnik Армения.

За кандидатуру Хачатряна проголосовал 71 депутат: все они – представители правящей фракции "Гражданский договор". Отмечается, что второй тур предполагал меньшее число голосов, требуемых для избрания.

По информации издания, оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" не стали выдвигать своих кандидатов и бойкотировали обсуждения по этому вопросу.

Ваагн Хачатурян стал пятым президентом Армении.

Инаугурация состоится в ходе специального заседания парламента на десятый день после выборов.

Напомним, что в конце января текущего года экс-президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959133-novym-prezidentom-armenii-izbran-vaagn-hachatryan/