Нацбанк Кыргызстана ввел запрет на вывоз долларов из страны

Иллюстративное фото: pexels.com

В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы страны местными банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка КР.

Регулятор отметил, что делается это в целях обеспечения экономической безопасности Кыргызстана и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

Соответствующее постановление "О временных ограничениях по операциям с наличной иностранной валютой в отношении коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний КР" было принято 11 марта 2022 года.

С 17.30 часов этого дня для вышеуказанных финансовых организаций установлен временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы Кыргызстана.

Напомним, ранее в Нацбанке Казахстана сообщили о разработке проекта по увеличению разницы курсов покупки и продажи валюты в обменных пунктах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960383-natsbank-kyrgyzstana-vvel-zapret-na-vyvoz-dollarov-iz-strany/