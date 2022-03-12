Нацбанк намерен увеличить разницу курсов покупки и продажи валюты в обменниках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Нацбанке РК проинформировали о разработке проекта по внесению изменений в свое постановление об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты. Об этом сообщается на официальном сайте финрегулятора.

Проектом предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты.

Для доллара США - с 6 тенге до 15 тенге, евро - с 7 до 20 тенге. Со сроком действия до 1 января 2023 года.

"Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка ввиду повышенной волатильности курса", - сообщили в Нацбанке РК.

С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться здесь>>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960372-natsbank-nameren-uvelichit-raznitsu-kursov-pokupki-i-prodazhi-valyuty-v-obmennikah/