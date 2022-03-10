Производитель Alpen Gold и компания Mars свернули вложения в рекламу и капитал в России

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Американская компания Mondelez International, которая производит Alpen Gold, Oreo, Milka, Cadbury, Toblerone, Barny, Halls, решила свернуть вложения и расходы на рекламы на территории России.

В письме генерального директора Дирка Ван де Пута, опубликованном на сайте компании, говорится, что организация "сокращает все второстепенные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продуктов питания в предстоящие трудные времена".

"Мы сосредоточим нашу деятельность на основных предложениях, прекратим все новые капитальные вложения и приостановим наши расходы на рекламу. Мы признаем, что это очень динамичная и очень тревожная ситуация, которую мы продолжим оценивать и корректировать по мере необходимости", – говорится в публикации.

Компания Mars, знакомая покупателям одноименными шоколадными батончиками и брендами Bounty, Milky Way и Twix, также заявила о приостановке рекламы и инвестиций на территории РФ и Беларуси, говорится на их сайте.

"Мы приняли решение приостановить все рекламные кампании в России и Беларуси. Помимо этого, мы приостановили новые инвестиции в Россию", – сообщается в публикации.

Приостановила свою деятельность в России и японская корпорация Hitachi, передает ТАСС. Однако исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования.

Ранее компании Amazon, Epson, Caterpillar и Sony заявили о прекращении работы в России. Hilton и Hyatt сообщили о приостановке деятельности по открытию новых отелей на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960017-proizvoditel-alpen-gold-kompaniya-mars-svernuli-vlozheniya-v-reklamu-i-kapital-v-rossii/