Amazon, Epson и Sony приостановили работу на территории России

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Компании Amazon, Epson, Caterpillar и Sony заявили о прекращении работы в России. Hilton и Hyatt сообщили о приостановке деятельности по открытию новых отелей на территории России.

Amazon остановила свою работу в России и Беларуси в связи с военными действиями в Украине, сообщается на сайте компании.

"Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси, и мы больше не будем принимать новых клиентов AWS из России и Беларуси и сторонних продавцов Amazon", – говорится в заявлении.

Кроме того, жителям России приостановят доступ к видеохостингу Prime Video, также они не смогут приобрести игру New World.

В Amazon подчеркнули, что у них нет в России дата-центров, инфраструктуры или офисов, поскольку они "придерживаются давней политики не вести дела с российским правительством". Компания добавила, что направила пять миллионов долларов для помощи пострадавшим в Украине.

Японская компания Epson, которая производит принтеры, сканеры и другую электронику, тоже сообщила на своем сайте о приостановке поставок продукции в Россию и Беларусь.

"В рамках своей политики <...> Epson стремится уважать права человека. В связи с этим мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Беларусь. Epson Group настоятельно призывает к немедленному прекращению конфликта", – говорится в сообщении компании.

Epson также объявила, что пожертвует один миллион долларов для помощи пострадавшим в Украине.

Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) остановила поставки в Россию и работу PlayStation Store из-за войны в Украине, передает CNBC.

"Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране", – говорится в заявлении компании.

Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, сообщила о прекращении работы своих заводов на территории России, пишет РИА Новости.

"Деятельность в России становится все более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях", – заявили в компании.

О приостановке деятельности по открытию новых отелей в России сообщили и в сети отелей Hilton и Hyatt. Как передает РИА Новости, Hilton намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.

"Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло", – говорится в сообщении компании.

Сеть Hyatt также объявила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России.

Ранее стало известно, что Discovery прекращает свое вещание в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959961-amazon-epson-i-sony-priostanovili-rabotu-na-territorii-rossii/