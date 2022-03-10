Amazon, Epson и Sony приостановили работу на территории России
Компании Amazon, Epson, Caterpillar и Sony заявили о прекращении работы в России. Hilton и Hyatt сообщили о приостановке деятельности по открытию новых отелей на территории России.
Amazon остановила свою работу в России и Беларуси в связи с военными действиями в Украине, сообщается на сайте компании.
"Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси, и мы больше не будем принимать новых клиентов AWS из России и Беларуси и сторонних продавцов Amazon", – говорится в заявлении.
Кроме того, жителям России приостановят доступ к видеохостингу Prime Video, также они не смогут приобрести игру New World.
В Amazon подчеркнули, что у них нет в России дата-центров, инфраструктуры или офисов, поскольку они "придерживаются давней политики не вести дела с российским правительством". Компания добавила, что направила пять миллионов долларов для помощи пострадавшим в Украине.
Японская компания Epson, которая производит принтеры, сканеры и другую электронику, тоже сообщила на своем сайте о приостановке поставок продукции в Россию и Беларусь.
"В рамках своей политики <...> Epson стремится уважать права человека. В связи с этим мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Беларусь. Epson Group настоятельно призывает к немедленному прекращению конфликта", – говорится в сообщении компании.
Epson также объявила, что пожертвует один миллион долларов для помощи пострадавшим в Украине.
Видеоигровая дочерняя компания Sony Group, Sony Interactive Entertainment (SIE) остановила поставки в Россию и работу PlayStation Store из-за войны в Украине, передает CNBC.
"Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране", – говорится в заявлении компании.
Американская компания Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, сообщила о прекращении работы своих заводов на территории России, пишет РИА Новости.
"Деятельность в России становится все более сложной, включая сбои в цепочках поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях", – заявили в компании.
О приостановке деятельности по открытию новых отелей в России сообщили и в сети отелей Hilton и Hyatt. Как передает РИА Новости, Hilton намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.
"Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло", – говорится в сообщении компании.
Сеть Hyatt также объявила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России.
Ранее стало известно, что Discovery прекращает свое вещание в России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959961-amazon-epson-i-sony-priostanovili-rabotu-na-territorii-rossii/