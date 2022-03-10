АвтоВАЗ испытывает трудности с производством LADA из-за дефицита запчастей

Иллюстративное фото: lada.ru

Российский автоконцерн АвтоВАЗ временно прекратил производство автомобилей, поскольку западные санкции привели к дефициту запчастей.

The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, пишет, что в среду, 9 марта, заводские цеха LADA остановились, поскольку западные санкции лишили компанию АвтоВАЗ запчастей и расходных материалов, необходимых для производства автомобилей. Тысячи сотрудников отправлены в отпуск.

Кроме этого, руководство КамАЗа объявило, что в марте компания полностью переводит производство на российские компоненты и узлы. Причиной такого решения послужил дефицит импортных комплектующих, передают "Известия".

"В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет", – пояснил он.

Ранее известный немецкий концерн Volkswagen прекратил поставки автомобилей в Россию, а также останавливает свое производство в РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959998-avtovaz-ispytyvaet-trudnosti-s-proizvodstvom-lada-iz-za-defitsita-zapchastey/