США пригрозили китайским компаниям санкциями, если те будут поставлять продукцию в Россию

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Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что китайские компании, которые продолжат сотрудничать с Россией, будут подвержены "разрушительным" санкциям, передает The New York Times.

Если китайские компании проигнорируют антироссийские санкции и продолжат поставлять чипы и другие передовые технологии в Россию, их могут лишить американского оборудования и программного обеспечения.

Таким образом, меры США могут затронуть крупнейшую компанию Китая SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

"Не поставлять материал в Россию в их собственных интересах. Так что они делают это не по доброте душевной. Это было бы разрушительно для способности Китая производить эти чипы", - говорит Раймондо.

Ранее США был введен экспортный контроль, который распространяется не только на свои компании, но и на зарубежные, использующие американское ПО или технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959874-ssha-prigrozili-kitayskim-kompaniyam-sanktsiyami-esli-te-budut-postavlyat-produktsiyu-v-rossiyu/