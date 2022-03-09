Франция заявила о мировом кризисе продовольствия из-за войны в Украине

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции заявил, что война в Украине ставит под угрозу продовольственную безопасность во всем мире, передает Le Figaro.

По словам Жюльена Денорманди, "многие страны Средиземноморья зависят" от экспорта российской и украинской пшеницы.

"Мы должны избежать продовольственного кризиса в ближайшие 12-18 месяцев", - сказал французский политик.

Также нестабильная ситуация может поспособствовать росту цен, особенно на корм для сельскохозяйственных животных.

Денорманди призвал предпринять меры, чтобы избежать продовольственного кризиса в ближайшее время.

Ранее министерство сельского хозяйства заявило, что работает над бесперебойным обеспечением казахстанцев социально значимыми продовольственными товарами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959843-frantsiya-zayavila-o-mirovom-krizise-prodovolstviya-iz-za-situatsii-v-ukraine/