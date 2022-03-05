Запасов продовольствия в Казахстане достаточно, заверили в Минсельхозе

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Министерство сельского хозяйства РК работает над бесперебойным обеспечением казахстанцев социально значимыми продовольственными товарами. Такое заявление ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

В Минсельхозе подчеркнули, что за счет отечественного производства страна полностью обеспечена всеми необходимыми товарами, такими как хлеб, мука, макаронные изделия, растительные масла, картофель и овощная продукция, мясо, гречневая крупа, рис, молоко и молочная продукция и другие.

Кроме того, для обеспечения экономической доступности продовольствия в стабфондах регионов сформировали необходимые запасы продовольственных товаров.

Вопросы продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики, как заверили в Министерстве, находятся на постоянном контроле.

Отмечается, что всего по республике по состоянию на 4 марта имеется запас порядка 1,5 млн тонн сельскохозяйственных производственных товаров и 6,7 млн тонн продовольственной пшеницы.

В МСХ отметили, что производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Заявляется, что в стране имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.

"На основании вышеизложенного, Министерство сельского хозяйства не видит рисков возникновения дефицита социально-значимых продуктов питания в стране", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959528-zapasov-prodovolstviya-v-kazahstane-dostatochno-zaverili-v-minselhoze/