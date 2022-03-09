СМИ: США исключили уран из списка санкций против России

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Американский президент Джо Байден при введении запрета на импорт российских энергоносителей исключил из списка уран, передает Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, знакомого с этой ситуацией, энергетическая безопасность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана, добывающих примерно половину урана, который потребляют атомные электростанции США. Отмечается, что представители энергетической отрасли настаивали на том, чтобы Белый дом разрешил импортировать уран из России, несмотря на военные действия в Украине.

Как пишет агентство, в США на сегодня нет своего производства или переработки урана.

Ранее Джо Байден заявил, что США запрещают импорт нефти и газа из России. По словам президента, это решение поддержали обе партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959821-smi-ssha-isklyuchili-uran-iz-spiska-sanktsiy-protiv-rossii/