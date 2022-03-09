СМИ: США исключили уран из списка санкций против России
Американский президент Джо Байден при введении запрета на импорт российских энергоносителей исключил из списка уран, передает Reuters со ссылкой на источник.
По словам источника агентства, знакомого с этой ситуацией, энергетическая безопасность США зависит от России, Казахстана и Узбекистана, добывающих примерно половину урана, который потребляют атомные электростанции США. Отмечается, что представители энергетической отрасли настаивали на том, чтобы Белый дом разрешил импортировать уран из России, несмотря на военные действия в Украине.
Как пишет агентство, в США на сегодня нет своего производства или переработки урана.
Ранее Джо Байден заявил, что США запрещают импорт нефти и газа из России. По словам президента, это решение поддержали обе партии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959821-smi-ssha-isklyuchili-uran-iz-spiska-sanktsiy-protiv-rossii/