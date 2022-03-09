Принц Эндрю выплатил компенсацию за прекращение дела об изнасиловании

Принц Эндрю. Фото: Christopher Furlong - WPA Pool/Getty Images

Согласно судебным документам, принц Эндрю выплатил компенсацию Вирджинии Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании, передает BBC.

Во вторник, 8 марта, нью-йоркский суд закрыл дело об изнасиловании после того, как принц Эндрю выплатил компенсацию. Сумма, которую заплатил монарх в рамках сделки, не разглашается.

В заявлении Министерства финансов Великобритании исключается какое-либо государственное финансирование.

"Государственные деньги не использовались для оплаты юридических или расчетных сборов", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что выплаченные средства будут направлены в благотворительную организацию, организованную Джуффре.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю выплатит 16 млн долларов за прекращение дела об изнасиловании.

Кроме того, попавший в скандал с изнасилованием сын Елизаветы II лишился воинских званий и патронажа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959784-prints-endryu-vyplatil-kompensatsiyu-za-prekraschenie-dela-ob-iznasilovanii/