Принц Эндрю выплатит 16 миллионов долларов за прекращение дела об изнасиловании

Принц Эндрю. Фото: Duncan McGlynn/Getty Images

В рамках внесудебного соглашения принц Эндрю выплатит компенсацию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, передает Mirror Online.

Стало известно, что младший сын британской королевы и обвинившая его в сексуальном насилии Джуффре достигли внесудебного соглашения. По слухам, 38-летней Вирджинии будет выплачена сумма в размере 10 миллионов фунтов стерлингов (13,5 млн долларов).

Сообщается, что этот шаг, на котором настояла Елизавета II, может остановить судебный процесс, который может ударить по имиджу британской королевской семьи.

Сам же принц Эндрю до сих пор утверждает, что невиновен.

Помимо 10 миллионов фунтов стерлингов, которые будут отданы Джуффре, еще два миллиона (2,7 млн долларов) уйдут на благотворительность в поддержку жертв насилия. Итого принц выложит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 млн долларов).

Вирджиния Джуффре заявила, что когда ей было 17 лет, ее изнасиловал принц Эндрю, который входил в круг печально известного Джеффри Эпштейна.

После скандала монарха лишили воинских званий и патронажа, а также он сложил с себя публичные обязанности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956287-prints-endryu-vyplatit-16-millionov-dollarov-za-prekraschenie-dela-ob-iznasilovanii/