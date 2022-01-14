Попавший в скандал с изнасилованием сын Елизаветы II лишился воинских званий и патронажа

Принц Эндрю. Кадр из видео: YouTube/BBC News

Принц Эндрю лишился всех воинских званий и права на королевское покровительство. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Британской королеве возвращены все его титулы и право королевского покровительства после скандала с изнасилованием, который недавно разгорелся с новой силой.

"С одобрения и согласия королевы воинские титулы герцога Йоркского и право королевского покровительства были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет брать на себя никаких общественных обязанностей и защищается в этом деле как частное лицо", - говорится в официальном заявлении дворца.

Женщина по имени Вирджиния Джуффре заявила, что герцог изнасиловал ее в 2001 году, когда ей было 17 лет. Сам 61-летний принц Эндрю отрицал все с самого начала и утверждает, что не помнит, встречался ли вообще в жизни с Джуффре.

Он сложил с себя королевские полномочия в 2019 году.

Теперь дело против принца Эндрю может быть рассмотрено уже в конце этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951089-popavshiy-v-skandal-s-iznasilovaniem-syn-elizavety-ii-lishilsya-voinskih-zvaniy-i-patronazha/