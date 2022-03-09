Индия отменила запрет на международные авиаперелеты

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Индийские власти отменили запрет на международные авиаперелеты. Как сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии, туристы смогут посетить страну с 27 марта, передает ТАСС.

Последние два года въезд в Индию был ограничен из-за роста заболеваемости COVID-19. Однако, учитывая широкий охват вакцинацией, власти страны решили возобновить регулярные пассажирские авиарейсы.

"Признавая широкий охват вакцинацией во всем мире и после консультаций с заинтересованными сторонами правительство Индии приняло решение возобновить регулярные коммерческие международные пассажирские перевозки в Индию и из Индии с 27.03.2022, т. е. с начало летнего графика (полетов) 2022 года", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, в ноябре прошлого года Казахстан возобновил регулярные авиарейсы в Индию по маршруту "Алматы – Дели – Алматы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959778-indiya-otmenila-zapret-na-mezhdunarodnye-aviaperelety/