Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы в Индию

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Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции разрешила возобновить регулярное авиасообщение между Казахстаном и Индией. Об этом NUR.KZ сообщили в пресс-службе Авиационной администрации.

Авиасообщение между двумя странами возобновят с 15 ноября 2021 года. Выполнять рейсы по маршруту "Алматы – Дели – Алматы" будет авиакомпания Air Astana.

Полеты будут осуществляться три раза в неделю.

"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении Авиационной администрации Казахстана.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 1181 заболевшего COVID-19. Кроме того, еще один регион страны перешел в "зеленую" зону по КВИ из "желтой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940076-kazahstan-vozobnovlyaet-regulyarnye-aviareysy-v-indiyu/