Япония заявила России протест после внесения в список недружественных стран

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Правительство Японии направило протест России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

"Внесение Россией (Японии - прим. ред.) в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест", - заявил генсек японского кабмина.

Напомним, ранее сообщалось, что российское правительство утвердило список "недружественных" стран. В него вошли Украина, государства Евросоюза, США, Великобритания, Япония и некоторые другие страны.

Также в начале марта стало известно, что Япония ввела персональные санкции против Владимира Путина и его окружения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959720-yaponiya-zayavila-rossii-protest-posle-vneseniya-v-spisok-nedruzhestvennyh-stran/