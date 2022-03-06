Байден вновь оговорился, заявив, что "Путин вторгся в Россию" (видео)

Джо Байден. Кадр из видео: WBNS 10TV/YouTube

Президент США Джо Байден, комментируя текущую ситуацию в Украине, вновь публично оговорился, заявив, что президент РФ Владимир Путин "вторгся в Россию".

Ролик был опубликован в Telegram-канале "360tv".

"Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны", — заявил Байден.

Отмечается, что оговорка произошла во время беседы на тему конфликта в Украине с американской активисткой.

Напомним, ранее США и Канада призвали своих граждан покинуть Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959606-bayden-vnov-ogovorilsya-zayaviv-chto-putin-vtorgsya-v-rossiyu-video/