Байден вновь оговорился, заявив, что "Путин вторгся в Россию" (видео)
Президент США Джо Байден, комментируя текущую ситуацию в Украине, вновь публично оговорился, заявив, что президент РФ Владимир Путин "вторгся в Россию".
Ролик был опубликован в Telegram-канале "360tv".
"Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны", — заявил Байден.
Отмечается, что оговорка произошла во время беседы на тему конфликта в Украине с американской активисткой.
Напомним, ранее США и Канада призвали своих граждан покинуть Россию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959606-bayden-vnov-ogovorilsya-zayaviv-chto-putin-vtorgsya-v-rossiyu-video/