Heineken остановил экспорт пива в Россию

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Нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостановил экспорт пива в Россию, но заводы компании на территории страны продолжают работать, передает РИА Новости.

В Heineken отметили, что они также останавливают новые инвестиционные проекты на территории России.

"Концерн Heineken объявил о приостановке ... экспорта пива в Россию. ... При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов", – говорится в заявлении.

Кроме того, производитель пива Carlsberg сообщил о приостановке новых инвестиций в России и прекращении поставок пивоваренным заводам "Балтика", которые находятся в России.

Ранее французские бренды Louis Vuitton, Chanel и Hermes решили приостановить продажи в России. Вслед за ними такое же решение приняли в транснациональной компании LVMH, куда входят такие бренды как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и другие. Они закрыли 124 бутика по всей России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959484-heineken-ostanovil-eksport-piva-v-rossiyu/