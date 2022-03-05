В России ввели лимит на продажу социально значимых товаров в одни руки

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Российские власти ввели ограничения на продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки, передает РБК.

Как сообщили изданию в Минпромторге, российские торговые сети обратились к властям с предложением разрешить им при необходимости ввести лимит на продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.

"Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций – АКОРТ и Союза независимых сетей России", – говорится в заявлении.

Минпромторг и Минсельхсоз поддержали возможность ограничивать продажи. По мнению представителей торговых сетей, введенный лимит поможет в борьбе с перекупщиками.

"В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи", – сообщили в Минпромторге.

В магазинах "Атак" покупателей предупреждают об ограничениях. В одни руки можно приобрести не более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, пяти упаковок муки по два килограмма и три пачки соли. Кроме того, один покупатель может купить не более 10 упаковок макарон, риса и других круп.

Российские магазины "Пятерочка" начали ограничивать продажи больших объемов сахара. Если компания будет наблюдать рост спроса и на другие товары, то руководство может распространить такую же меру и на них.

Ранее сообщалось, что российско-украинский конфликт повлиял на повышение цен в Китае. Но благодаря тому, что экономика Китая акцентирована на собственном производстве, стране удалось избежать значительного роста цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959447-v-rossii-vveli-limit-na-prodazhu-sotsialno-znachimyh-tovarov-v-odni-ruki/