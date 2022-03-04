Как российско-украинский конфликт повлиял на рост цен в Китае

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Российско-украинский конфликт повлиял на повышение цен в Китае. Но благодаря тому, что экономика Китая акцентирована на собственном производстве, стране удалось избежать значительного роста цен, передает CNBC.

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Акцент Китая на собственном производстве продуктов и продбезопасности помогает смягчить влияние российско-украинского конфликта на цены в КНР, считают аналитики. Китай занимает второе место в рейтинге стран с самым высоким потреблением кукурузы. В 2021 году только 9,4% внутреннего потребления кукурузы пришлось на импорт. Что касается пшеницы, то только 5,9% в прошлом году было завезено из-за рубежа. Весь остальной спрос удалось покрыть с помощью собственного производства.

"Торговые споры между США и Китаем, вспышка африканской чумы свиней и рост цен на продовольствие из-за пандемии COVID-19 побудили Китай еще больше полагаться на собственное производство. Китай совершенствует систему стимулирования производства зерна, свинины и других продуктов, диверсифицирует источники импорта продовольствия. Благодаря тому, что власти стали уделять больше внимания продовольственной безопасности, мировой рост цен на зерно не сильно повлиял на инфляцию в Китае", — говорится в отчете аналитиков Citi Сянжун Ю и Сяовэнь Цзинь.

В 2021 году внутреннее производство кукурузы в Китае выросло на 4,6%. В то же время страна отказалась от закупа американской кукурузы и стала крупнейшим покупателем кукурузы в Украине. Треть китайского импорта кукурузы приходится на Украину. Старший научный сотрудник некоммерческой организации Hinrich Foundation Стивен Олсен считает, что Украина играет важную роль в том, что Китаю удалось добиться повышения национальной продовольственной безопасности. По его словам, любые сбои в поставках из Украины в Китай повлияют на инфляцию в стране.

22 февраля Национальное бюро продовольственных и стратегических резервов Китая заявило о том, что выделит некоторый объем растительного масла из центральных резервов. Такая мера была принята во время обострения ситуации между Россией и Украиной. По сообщениям китайских СМИ, цены на импортную пшеницу и кукурузу выросли. Поставки зерна, масел и масличных культур, вероятно, останутся ограниченными до того, как будут завершены российско-украинские переговоры, сказал Бьян Шуян, аналитик по сельскохозяйственным продуктам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959068-kak-rossiysko-ukrainskiy-konflikt-povliyal-na-rost-tsen-v-kitae/