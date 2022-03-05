Силы Украины вернули под контроль Запорожскую АЭС

Город Энергодар. Фото: Facebook/Дмитро Орлов

Запорожская АЭС в украинском городе Энергодаре снова перешла под контроль сил Украины, передает Forbes со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко.

Денисенко сообщил, что ситуация "динамично меняется". И что на данный момент атомная электростанция снова перешла в руки украинским силам.

Однако российские войска по-прежнему контролируют периметр Запорожской АЭС.

Кроме того, Денисенко подтвердил, что во время ночных боев погибли три бойца Национальной гвардии Украины.

Ранее Запорожская областная военная администрация сообщила, что АЭС перешла под контроль российских войск.

Напомним, в ходе атаки в ночь с 3 на 4 марта на Запорожской АЭС вспыхнул пожар. Через несколько часов он был локализован. Информации о жертвах или пострадавших не сообщалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959432-sily-ukrainy-vernuli-pod-kontrol-zaporozhskuyu-aes/