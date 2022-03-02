Грузия подаст заявку на вступление в Евросоюз 3 марта

Ираклий Кобахидзе. Фото: Vano Shlamov/AFP/Getty Images

Правительство Грузии намерено подать заявку на вступление в Европейский союз. Ожидается, что произойдет это в четверг, 3 марта.

Об этом заявил на брифинге председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, его слова приводит РИА Новости.

"Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена ​​в структуры ЕС от имени правительства Грузии", – заявил Кобахидзе.

По его словам, правящая партия, согласно программе, планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, эта заявка была бы подкреплена новыми реформами и могла бы иметь преимущества по сравнению с досрочной заявкой.

"Однако, учитывая общий политический контекст и новую реальность, после консультаций с членами политсовета партии, и, в первую очередь, с премьер-министром, политическая команда "Грузинской мечты" приняла политическое решение немедленно подать заявку на получение статуса кандидата в члены в ЕС", – добавил Кобахидзе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958961-gruziya-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-evrosoyuz-3-marta/