Армен Саркисян. Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Его заявление опубликовал официальный сайт главы государства.

"Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы", - написал Саркисян.

Свое решение Саркисян назвал "неэмоциональным и исходящим из определенной логики". Он также добавил, что одной из причин ухода с поста стало отсутствие инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", - пишет Саркисян.

Он подчеркнул, что президент в Армении не может влиять "на вопросы войны или мира", а также не может "наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа".

"Мы живем в своеобразной действительности. Действительности, в которой глава государства и порой даже его семья становятся мишенями для нападок со стороны различных политических группировок. Последние не столько заинтересованы в достижениях института президента во благо страны, сколько в моем прошлом, во всевозможных теориях заговоров и мифах. Эта "озабоченность" в отношении моей личности стала выходить за грани морали, в конечном итоге негативно сказавшись на моем здоровье", - добавил Саркисян.

В заключение он поблагодарил всех, граждан и диаспору, солдат и офицеров, а также сотрудников аппарата президента.

Саркисян также выразил надежду на конституционные изменения, которые позволят президенту работать в более сбалансированной, согласованной атмосфере.

Как уточняет РИА Новости, по армянской Конституции, президент подает прошение об отставке в Национальное собрание, она считается принятой с момента ее обнародования в установленном законом порядке. Пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян подтвердила журналистам, что Нацсобрание уже получило обращение Саркисяна.

Внеочередные выборы могут пройти "не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии". До избрания нового лидера обязанности главы государства исполняет председатель законодательного органа.

В Армении парламент избирает президента сроком на семь лет. Одно и то же лицо может занять этот пост только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.

Армен Саркисян стал президентом страны в 2018 году, после того как тогдашний глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии - самой крупной парламентской политсилы - предложил кандидатуру Саркисяна на этот пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952558-prezident-armenii-armen-sarkisyan-podal-v-otstavku/