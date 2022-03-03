При покупке долларов, евро или фунтов на биржах с россиян будет взиматься комиссия 30 процентов

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С 3 марта Банк России предписал брокерам взимать комиссию в размере не менее 30 процентов при покупке физическими лицами иностранной валюты на бирже, передает РИА Новости.

Правило применяется при покупке евро, долларов или фунтов стерлингов.

По словам представителей Центробанка, комиссия в 30 процентов "выравнивает конкуренцию брокеров с банками". У обоих разные курсы покупки и продажи.

Наряду с этим министерство финансов Соединенных Штатов выпустило руководство на официальном сайте, которое не допускает потенциальных уклонений от санкций со стороны российского Центробанка.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило новое публичное руководство, чтобы перекрыть возможности для потенциального уклонения от санкций со стороны Центрального банка Российской Федерации", - гласит сообщение.

Американское ведомство указало на действия с российской стороны, которые являются неприемлемыми.

"За последние два дня Россия предприняла шаги, чтобы использовать экспортеров в качестве своих агентов и помочь им собрать ресурсы для поддержки своей валюты и финансирования своих приоритетов. В сегодняшнем руководстве четко указано, что подобные действия со стороны Центрального банка России запрещены, что препятствует попыткам доступа к финансовой системе США", - говорится в руководстве минфина США.

Ранее Центробанк России отменил утренние и вечерние торги на Московской Бирже до 5 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959043-pri-pokupke-dollarov-evro-ili-funtov-na-birzhah-s-rossiyan-budet-vzimatsya-komissiya-30-protsentov/