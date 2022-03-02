Сбербанк сообщил об уходе с европейского рынка

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Сообщение Сбербанка на официальном сайте гласит, что банк принял решение уйти с европейского рынка.

"В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений", - говорится на сайте.

Поясняется, что из-за предписания Центробанка России они не смогут осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки, которые обладают высоким уровнем капитала и качеством активов.

"Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам", - говорится в сообщении.

Напомним, American Express приостановила работу в России. А MasterCard заблокировали ряд российских финучреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958849-sberbank-soobschil-ob-uhode-s-evropeyskogo-rynka/