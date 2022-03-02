Роскосмос опроверг заявление хакеров из Anonymous о потере контроля над спутниками

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Хакерская группировка сообщила в своем Twitter-аккаунте, что разорвала связь Роскосмоса с их собственными спутниками.

"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса. Россия больше не может контролировать свои собственные спутники", - сказано в сообщении группировки.

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг данную информацию, передает РБК. По его словам, все российские Центры управления работают в штатном режиме.

Ранее представители группировки опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они потребовали прекратить военную операцию в Украине.

Также мы писали, что хакеры Anonymous объявили российскому правительству "кибер-войну".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958829-roskosmos-oproverg-zayavlenie-hakerov-iz-anonymous-o-potere-kontrolya-nad-sputnikami/