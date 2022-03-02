Стоимость нефти Brent впервые с 2014 года превысила 110 долларов за баррель

Иллюстративное фото: Getty Images/ David McNew / Staff: Depositphotos

Стоимость нефти марки Brent впервые с июля 2014 года достигла показателя выше 110 долларов за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

При этом цена нефти марки WTI приблизилась к 110 долларам за баррель.

Отмечается, что этой ночью стоимость нефти Brent впервые за восемь лет поднялась выше 111 долларов за баррель. Что касается WTI, был зафиксирован максимальный показатель в 109,3 доллара.

По состоянию на 10:55 часов по Нур-Султану, цена апрельских фьючерсов на техасскую WTI росла на 4,97%, до 108,55 доллара. А майские фьючерсы на Brent росли до 110,1 доллара за баррель.

Напомним, более недели назад цена нефти марки Brent составляла выше 97 долларов за баррель. Такие показатели были зафиксированы впервые с сентября 2014 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958823-stoimost-nefti-brent-vpervye-s-2014-goda-prevysila-110-dollarov-za-barrel/