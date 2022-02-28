МВД Украины: В результате военных действий погибли 352 мирных жителя, в том числе 14 детей

Пострадавший от взрыва жилой дом в Киеве. Фото: Erin Trieb/Bloomberg via Getty Images

Министерство внутренних дел Украины на своей официальной Facebook-странице опубликовало новые данные о погибших в результате боевых действий в Украине.

Согласно данным ведомства, из мирного населения в результате военных действий погибло 352 человека, в том числе 14 детей.

Еще 1684 человека получили ранения. Среди ранены 116 - дети.

Ранее о погибших и раненых в результате операции в Украине заявили в Минобороны России - ведомстве подтвердили информацию о погибших, однако называть точное число не стали.

Ранее в Евросоюзе заявил о военной помощи Украине на 450 млн евро - на эти деньги ЕС закупит для Украины оружие и амуницию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958294-mvd-ukrainy-v-rezultate-voennyh-deystviy-pogibli-352-mirnyh-zhitelya-v-tom-chisle-14-detey/