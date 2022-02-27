Минобороны России сообщило о жертвах и раненых во время спецоперации в Украине

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Официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил информацию о гибели российских военных во время операции РФ в Украине.

Слова Конашенкова опубликовало РИА Новости.

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи.

Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - Игорь Конашенков.

Называть точное число погибших и раненых представитель Минобороны РФ не стал.

Ранее украинский телеканал "24" сообщал, что за три дня в Украине погибло более 4 тысяч российских военных, около 200 человек взяты в плен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958271-minoborony-rossii-soobschilo-o-zhertvah-i-ranenyh-vo-vremya-spetsoperatsii-v-ukraine/