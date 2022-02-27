Джонсон заявил, что Британия будет принимать беженцев с Украины

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Великобритания готова принять беженцев с Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

"Конечно, мы будем принимать беженцев. Наша страна играла историческую и героическую роль в оказании помощи людям, которые укрывались от разных конфликтов. Я знаю, что в интернете много фейков об этом, я хочу сразу положить конец этому и выражаю нашу готовность помочь с беженцами", - сказал Борис Джонсон.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономики". Также Борис Джонсон обратился к россиянам на русском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958185-dzhonson-zayavil-chto-britaniya-budet-prinimat-bezhentsev-s-ukrainy/