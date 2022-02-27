Внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине пройдет 27 февраля
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созвал внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине на вечер воскресенья, 27 февраля. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на завтра на 18.00, чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в героической борьбе", - написал Жозеп Боррель.
Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза встретятся для обсуждения санкций против России.
Также стало известно, что Германия отправит в Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958183-vneocherednoy-sovet-glav-mid-es-po-ukraine-proydet-27-fevralya/