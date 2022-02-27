Внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине пройдет 27 февраля

Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Getty Images/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созвал внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине на вечер воскресенья, 27 февраля. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на завтра на 18.00, чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в героической борьбе", - написал Жозеп Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза встретятся для обсуждения санкций против России.

Также стало известно, что Германия отправит в Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958183-vneocherednoy-sovet-glav-mid-es-po-ukraine-proydet-27-fevralya/