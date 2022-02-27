Германия отправит в Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger

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Германия отправит в Украину оружие, в том числе 1 тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Об этом сообщило немецкое правительство, передает РИА Новости.

"Наш долг - посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина", - отметили в правительстве.

До этого Германия неоднократно отказывалась поставлять оружие в Украину.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям против России была бы Третья мировая война.

Также Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958172-germaniya-otpravit-v-ukrainu-protivotankovoe-oruzhie-i-rakety-stinger/