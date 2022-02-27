Украину покинули более 150 тысяч беженцев, заявили в ООН

Киев. Фото: pixabay.com

К настоящему времени более 150 тысяч человек покинули Украину. Беженцы направляются в основном в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию. Об этом в своем Twitter написал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Более 150 тысяч украинских беженцев в настоящее время пересекли границу соседних стран, половина из них направилась в Польшу, а многие - в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны. Перемещение населения в Украине также растет, но военная ситуация затрудняет оценку численности и оказание помощи", - отметил Филиппо Гранди.

Ранее в ОНН сообщили, что более 50 тысяч человек покинули Украину за двое суток. В Белом доме заявили, что США готовы принять беженцев из этой страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958165-ukrainu-pokinuli-bolee-150-tysyach-bezhentsev-zayavili-v-oon/