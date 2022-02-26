ООН: Более 50 тысяч человек покинули Украину за двое суток
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что более 50 тысяч человек покинули Украину менее чем за двое суток с начала военных действий.
"Более 50 тысяч украинских беженцев покинули свою страну менее чем за 48 часов - большинство в Польшу и Молдову - и намного больше еще движется к ее границам", - написал Гранди в своем Twitter.
Верховный комиссар ООН поблагодарил государства, которые открыли свои границы для беженцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958082-oon-bolee-50-tysyach-chelovek-pokinuli-ukrainu-za-dvoe-sutok/