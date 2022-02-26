"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Лондон и Дублин

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая, об этом говорится в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, Аэрофлот приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", ВТБ, Объединенной авиастроительной корпорации других российских компаний.

В ответ на ограничения Росавиация запретила британским самолетам использовать воздушное пространство России, в том числе для транзитных полетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958081-aeroflot-priostanovil-vypolnenie-reysov-v-london-i-dublin/