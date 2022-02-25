Воздушная тревога объявлена в Киеве. Людей призывают направляться в убежища

Киев 24 февраля 2022 года. Фото: Chris McGrath/Getty Images

В Киеве объявили воздушную тревогу, жителей призывают отправлять в укрытия, сообщается в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КМДА).

"Внимание! Объявлена воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!" - гласит срочное сообщение.

Жителей просят сохранять спокойствие.

"Напоминаем, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток", - говорится в сообщении КМДА.

Тем временем в районе Вышгорода, что под Киевом, произошел мощный взрыв.

"Ударная волна была настолько сильной, что жители верхних этажей многоэтажек почувствовали заметные колебания зданий", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский выступил с новым обращением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957939-vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-kieve-lyudey-prizyvayut-napravlyatsya-v-ubezhischa/