Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента

Петр Порошенко. Фото: Twitter/Mateusz Chlystun

В эфире радиостанции RMF FM бывший президент Украины сообщил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента своей страны в 2024 году.

Также политический деятель в шутку поделился со слушателями, что мечтает стать депутатом Европарламента.

"Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями вашего радио. Сенсация тотальная. Моя мечта: я хочу выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европейского парламента от Украины", - заявил Порошенко.

Напомним, Печерский суд Киева избрал Порошенко меру пресечения по делу о госизмене в виде личного обязательства, его обязали сдать паспорта и запретили выезжать за пределы Киева без разрешения следователя.

Сам экс-президент Украины заявил, что обжалует решение, так как это помешает ему осуществлять политическую деятельность.

Тем временем правоохранительные органы настаивают на его аресте.

Петр Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год. На родине его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956810-poroshenko-zayavil-chto-mechtaet-stat-deputatom-evroparlamenta/