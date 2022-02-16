Прокурору по делу Навального была представлена государственная защита

Алексей Навальный. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Государственная защита была предоставлена прокурору по делу Алексея Навального, передает РИА Новости.

"Прокурору представлена государственная защита. Это стандартная практика в тех случаях, когда существует угроза безопасности", - сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Женщину-прокурора на минувшем заседании во вторник сопровождали двое охранников. Правоохранители также были рядом и во время подхода к прессе.

Напомним, Лефортовский суд города Москвы начал рассмотрение нового дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. На этот раз его обвинили в мошенничестве и неуважении к суду во время рассмотрения дела о клевете на ветерана ВОВ.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад.

Заседание проходит в выездном режиме в колонии № 2 Владимирской области, где Алексей Навальный на данный момент отбывает наказание.

Сообщается, что процесс по этому делу будет продолжен 21 февраля там же.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956347-prokuroru-po-delu-navalnogo-byla-predstavlena-gosudarstvennaya-zaschita/