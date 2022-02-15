Суд начал рассмотрение нового дела в отношении Навального

Алексей Навальный. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Лефортовский суд Москвы начал выездное заседание в Покрове по делу Алексея Навального. Оппозиционера обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

В рамках нового дела Навальный обвиняется в неуважении к суду во время рассмотрения дела о клевете на ветерана ВОВ ( 2 эпизода), а также в мошенничестве (4 эпизода), пишет РБК.

Заседание проходит в выездном режиме в колонии № 2 Владимирской области, где Навальный отбывает наказание. Как отметили корреспонденты издания, на заседание суда приехала жена оппозиционера Юлия Навальная.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад.

Напомним, что год назад Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу "Ив Роше". Также оппозиционер был признан виновным в клевете на ветерана.

Минувшим летом ФБК и штабы Навального признали экстремистскими организациями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956242-sud-nachal-rassmotrenie-novogo-dela-v-otnoshenii-navalnogo/