Байден пригрозил производителям оружия в США финансовой ответственностью за "эпидемию насилия"

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Байден пригрозил производителям оружия финансовой ответственностью.

Как сообщил американский президент, недавно семьи девяти жертв массового убийства в декабре 2012 года в начальной школе в Сэнди-Хук получили денежную компенсацию от производителя оружия Remington.

Это, по мнению Байдена, положительные перемены, которые способствуют привлечению таких компаний к ответственности за "безответственный сбыт" своих товаров.

"Конгресс должен отменить Закон о защите законной торговли оружием, чтобы мы могли полностью привлечь к ответственности производителей и торговцев оружием", - сказал Байден.

Он призвал производителей оружия изменить свои бизнес-модели.

"Вместе мы можем донести до производителей и продавцов оружия четкий сигнал: либо они должны изменить свои бизнес-модели, чтобы стать частью решения проблемы эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, либо они будут нести финансовые издержки за свое соучастие", - заключил американский президент.

В ходе массового убийства в начальной школе в городе Сэнди-Хук погибли 26 человек. Большая часть из них - дети шести-семи лет. Убийцей оказался 20-летний Адам Питер Лэнза, который до приезда в школу убил свою мать, а после стрельбы в учебном заведении покончил жизнь самоубийством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956299-bayden-prigrozil-proizvoditelyam-oruzhiya-v-ssha-finansovoy-otvetstvennostyu-za-epidemiyu-nasiliya/