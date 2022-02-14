Выдвижение кандидатов на досрочные выборы президента началось в Туркменистане

Ашхабад, Туркменистан. Фото: Edouard Lallemand/Getty Images

В Туркмении стартовал первый этап избирательной кампании по выборам президента, передает РИА Новости.

Право выдвигать своих кандидатов, согласно избирательному кодексу страны, есть у политических партий, которые были зарегистрированы до дня назначения выборов, а также у групп граждан Туркменистана.

В последнем случае кандидат должен быть поддержан минимум 10 тысячами подписей.

Всего в стране три действующие политические партии - Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Будущий президент должен знать государственный язык, быть не моложе 40 лет и последние 15 лет проживать и работать на территории страны. Еще один пункт - местом рождения кандидата должен быть Туркменистан.

Срок президентства равен семи годам.

В прошлый раз президентские выборы состоялись в 2017 году. Тогда участие приняли восемь кандидатов.

Выборы в Туркменистане состоятся 12 марта. Эксперты предположили, что на пост будет избран сын Гурбангулы Бердымухамедова Сердар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955981-vydvizhenie-kandidatov-na-dosrochnye-vybory-prezidenta-nachalos-v-turkmenistane/