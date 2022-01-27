Госдеп США назвал наказание для России в случае вторжения в Украину

Нед Прайс. Фото: KEVIN LAMARQUE/POOL/AFP via Getty Images

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в случае вторжения России в Украину Соединенные Штаты не допустят ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" (СП-2), передает РИА Новости.

"Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется в Украину, реализация "Северного потока-2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно", – сказал он.

Как отметил Прайс, поскольку трубопровод еще не запущен, у США таким образом имеются рычаги воздействия на Россию.

"Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу. Это не инструмент давления для (президента РФ) Владимира Путина – и это должно быть ясно", – добавил представитель Госдепа США.

Ранее США рекомендовали своим гражданам не посещать Россию из-за "напряженности" на границе с Украиной. Кроме того, американские власти разрешили некоторым дипломатам и их семьям покинуть Украину из-за возможного усиления конфликта на российско-украинской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953241-gosdep-ssha-nazval-nakazanie-dlya-rossii-v-sluchae-vtorzheniya-v-ukrainu/