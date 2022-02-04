Четыре помощника британского премьера уволились после скандала с вечеринкой

Борис Джонсон. Фото: Jason Cairnduff-WPA Pool/Getty Images

Сразу четыре высокопоставленных помощника британского премьера уволились из-за скандала с вечеринкой, передает Би-би-си.

Вначале свое рабочее место покинули директор по связям с общественностью Джек Дойл и глава политики Мунира Мирза. Затем заявление об увольнении подали главный личный секретарь Джонсона Мартин Рейнольдс и глава аппарата Дэн Розенфилд.

Дойл заявил, что "последние недели ужасно сказались на моей семейной жизни". Хотя сам он намеревался уйти только через два года. Розенфилд останется на своей должности, пока ему не найдут замену.

То же самое касается и личного секретаря премьер-министра Мартина Рейнольдса. Как только на его место придет другой человек, он вернется обратно в министерство иностранных дел Великобритании.

После скандала с вечеринкой на Даунинг-стрит во время локдауна в Британии оппозиция предложила Борису Джонсону покинуть свой пост. Но политик отказался.

Позже во время выступления в парламенте британский премьер принес свои извинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954585-chetyre-pomoschnika-britanskogo-premera-uvolilis-posle-skandala-s-vecherinkoy/