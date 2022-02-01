Борис Джонсон извинился в парламенте за вечеринки в локдаун

Борис Джонсон. Фото: Xinhua / Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон извинился во время выступления в парламенте после получения отчета о внутреннем расследовании вечеринок в период локдауна, передает РИА Новости.

Канцелярия премьер-министра Великобритании представила отчет по итогам внутренней проверки вечеринок на Даунинг-стрит в период локдауна. Согласно расследованию, действительно некоторые собрания в это время нарушали антикоронавирусные правила.

"Прежде всего я хочу сказать "простите". Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и за то, каким образом решали эту ситуацию", – сказал он.

Борис Джонсон отметил, что понимает злость, которую испытывают люди.

"Недостаточно просто извиниться, мы должны взглянуть на себя в зеркало и усвоить уроки", – добавил британский премьер.

При этом Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку.

Ранее стало известно, что полиция Лондона приступила к расследованию вечеринки с премьером во время локдауна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953996-boris-dzhonson-izvinilsya-v-parlamente-za-vecherinki-v-lokdaun/