Борис Джонсон отказался уходить в отставку и предложил сосредоточиться на Украине

Борис Джонсон. Фото: Xinhua / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку из-за скандала, связанного с вечеринкой во время локдауна в мае 2020 года. Вместо этого он предложил сосредоточиться на Украине, передает "Первый канал".

Когда лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер предложил Борису Джонсону покинуть свой пост, тот дал отрицательный ответ.

При этом Джонсон отметил, что в настоящее время британцы должны обратить свое внимание на кризис на российско-украинской границе, а не на нарушения локдауна.

"Нет, господин спикер. У нас есть кризис на границе с Украиной. Правительство Великобритании объединяет Запад, чтобы разработать максимально жесткий пакет санкций для сдерживания президента Путина от того, что было бы, как мне кажется, безрассудным и катастрофическим, – вмешательства. Это то, что делает это правительство. Мы продолжаем работу", – сказал премьер Великобритании.

Ранее стало известно, что полиция Лондона приступила к расследованию вечеринки с британским премьером во время локдауна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953253-boris-dzhonson-otkazalsya-uhodit-v-otstavku-i-predlozhil-sosredotochitsya-na-ukraine/