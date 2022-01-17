Выступившие против ношения паранджи афганские женщины были осуждены талибами

Боевики. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Действующее правительство Афганистана осудило женщин, которые публично отказались от ношения паранджи, передает Telegram Sputnik Афганистан.

Ранее афганские женщины вышли на демонстрации, чтобы выразить протест против обязательного ношения паранджи с лозунгом "Наш хиджаб - исламский, а не талибский".

Известно, что паранджа - вид мусульманской женской одежды с длинными рукавами и сеткой, которая закрывает лицо. А при ношении хиджаба в рядах случаев лицо разрешается не скрывать.

Талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) после демонстраций заявили, будто афганки выступили против ношения и паранджи, и хиджаба. При этом некоторые из боевиков утверждают, что протестующие якобы выступили против религии.

Ранее талибы в одном из афганских городов запретили в стране бани для женщин, а также сауны, бассейны и общественные бани для мужчин. Они аргументировали свое решение тем, что таким образом стремятся предотвратить проституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951485-vystupivshie-protiv-nosheniya-parandzhi-afganskie-zhenschiny-byli-osuzhdeny-talibami/