Жена Ким Чен Ына впервые за долгое время появилась на публике

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. Фото: кадр из видео

Северокорейские лидер Ким Чен Ын появился на публике со своей супругой Ли Соль Чжу. Они пришли на концерт, организованный к Новому году по лунному календарю, передает Daily Mail.

В последний раз Ли Соль Чжу была замечена 9 сентября прошлого года во время посещения Дворца Солнца, где упокоены Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Новогодний концерт состоялся в Пхеньяне, а появление Ким Чен Ына с женой вызвало восторг у зрителей.

"Когда Ким появился в зрительном зале театра со своей женой Ли Соль Чжу, публика закричала "ура!" – передает Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, на этом же концерте впервые за долгое время появилась тетя лидера Северной Кореи Ким Ген Хи, которая сидела рядом с Ли Соль Чжу.

"Во время концерта артисты исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали единство северокорейского народа и его приверженность построению социализма, которому позавидует весь мир", – говорится в сообщении ЦТАК.

Ранее фото сильно похудевшего Ким Чен Ына "разбило сердца" корейцев. Северокорейские государственные СМИ утверждают, что Ким Чен Ын стал меньше есть "ради страны", в которой наблюдается дефицит продуктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954345-zhena-kim-chen-yna-vpervye-za-dolgoe-vremya-poyavilas-na-publike/