СМИ: Фото сильно похудевшего Ким Чен Ына "разбило сердца" корейцев

Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заметно постройнел, по сравнению с прошлыми годами, передает Daily Mail.

Издание пишет, что северокорейские государственные СМИ утверждают, что Ким Чен Ын стал меньше есть "ради страны", в которой наблюдается дефицит продуктов. Кроме того, согласно заявлению местных СМИ, похудевший Ким Чен Ын "разбивает сердца" корейцев.

Как отмечает британская газета, резкую потерю веса лидера Северной Кореи также связывают с возможным ухудшением его здоровья. Однако в КНДР данное предположение отрицают.

Ранее Ким Чен Ын призвал чиновников решить проблему нехватки продовольствия. Прошлогодние тайфуны отрицательно сказались на посевах в Северной Корее, а в этом году урожая нет из-за сильной засухи и муссонных дождей. Исходя из этого Ким Чен Ын обратился к чиновникам с просьбой бороться с засухой и наводнениями и преодолеть "аномальный климат".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949230-kim-chen-yn-poyavilsya-na-publike-zametno-pohudevshim/